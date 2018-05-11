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Новое информационно-аналитическое шоу запустили в Челябинской области

Программа выходит в эфире ОТВ.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Каждую пятницу в 21:30 в прямом эфире ОТВ ведущие вместе с экспертами и главными героями недели будут подводить итоги уходящих семи дней в программе «Время новостей. Итоги». На Южном Урале осваивают популярный в западных СМИ жанр информационно-аналитического шоу.

Создатели отмечают: новый формат программы предполагает нетрадиционную форму подачи информации. За один час зрители узнают не только о событиях недели, но и об актуальных новостях дня. В выпуске будет два информационных блока.

Элементы консервативной информационно-аналитической программы здесь будут чередоваться с особенностями телевизионного шоу. Ставку сделали на визуализацию информации, работу с аудиторией, живой диалог с экспертами и легкость в подаче сложных тем. События, которые волнуют жителей региона — в эксклюзивных репортажах журналистов. — сообщили авторы.

Люди, о которых говорят, окажутся в студии программы. Для зрителей также подготовили интерактивное голосование, мнения экспертов, свежие новости.

Смотрите программу «Время новостей. Итоги» каждую пятницу в 21:30 в прямом эфире телеканала ОТВ.

Повторы: суббота — 22:00, воскресенье — 10:15, 22:00.

Прямая трансляция будет идти в социальных сетях — в официальной группе программы «Время новостей. Итоги» в Фейсбуке.

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