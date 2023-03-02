TikTok ограничит доступ детей до часа в день

Новые правила будут действовать для пользователей младше 18 лет

Китайский сервис TikTok ограничит время пользования платформой для детей и подростков. Об этом со ссылкой на сайт компании сообщают «Известия».

Так, на каждом аккаунте автоматически будет установлено ограничение экранного времени в 60 минут в день. После указанного лимита будет предложено ввести пароль для продолжения просмотра. Дети младше 13 лет смогут пользоваться сервисом, если пароль установят их родители или опекуны.Пользователи будут каждую неделю получать отчеты о времени, проведенном в TikTok.

Также появится новая функция «Семейные настройки».Родители или опекуны несовершеннолетних смогут самостоятельно устанавливать для них лимит по времени в зависимости от дня недели.Родители также смогут настроить расписание отключения уведомлений. Сейчас пользователи от 13 до 15 лет не получают уведомления начиная с 21:00, а в возрасте 16–17 лет — с 22:00.