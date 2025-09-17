Тихой и теплой выдастся среда, 17 сентября, в Челябинской области

Дождей антициклон не сулит

Сегодня, 17 сентября, погода в Челябинской области продолжит радовать южноуральцев теплом и отсутствием осадков, передали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +19°C. Солнце будет периодически скрываться за облаками, но обойдется без осадков. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске и Миассе на градус ниже — около +18. Также без дождей.

Воздух в Златоусте прогреется до +16°C. Преимущественно облачно.

Пасмурно и тепло будет в Троицке, Аше, Снежинске, Озерске и Кыштыме: там потеплеет до +19°C. Ветер северного направления, до 3 метров в секунду.

В Бакале прохладнее — около +14°C. Без погодных сюрпризов и сильного ветра.

В целом градусники в регионе покажут от +16 до +21°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.