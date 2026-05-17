Погодой в Челябинской области 17 мая продолжит дирижировать антициклон, благодаря чему день выдастся солнечным, а ветра почти не будет. Аномально жаркая погода сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске воздух раскалится до +30 градусов. Ясно.
В Магнитогорске днем небо затянется, к вечеру облаков станет меньше. +27 градусов.
В Троицке и Бредах преимущественно солнечно и +28 градусов. Слабый восточный ветер.
В Озерске и Снежинске синоптики обещают переменную облачность и +27 градусов.
В Аше сегодня +30. Ожидается небольшая облачность.