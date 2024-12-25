Тихая погода без осадков сохранится в Челябинской области 26 декабря

Ветер усилится лишь в горах

В четверг, 26 декабря, погоду в Челябинской области будет определять зона пониженного давления: сохранится спокойная погода без осадков со слабым ветром. Небольшое усиление ветра днем возможно лишь в горах, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут до −14°C, днем будет от −6 до −8°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью температура составит от −10 до −15°C, при прояснении опустится до −20°C. Днем столбики термометров поднимутся до −5…−10°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. В отдельных районах вероятны туман и изморозь. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду, в горах локально порывы могут достигать 11 метров в секунду.