Тихая морозная погода установится 23 января в Челябинской области

Южный Урал по‑прежнему находится под влиянием антициклона из Сибири

Сегодня, 23 января, и утро, и день в Челябинской области выдадутся морозными. Местами будет солнечно, в отдельных районах синоптики обещают слабый снег. Почти без ветра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — переменная облачность и до −24°C. Ветер южный, слабый.

В Бакале сегодня солнечно и −17°C.

В Верхнем Уфалее и Миассе установится малооблачная погода. Градусники покажут −23°C. Штиль.

В Еманжелинске столбики термометров зафиксируются на −26°C. Облачно с прояснениями.

На юге области будет пасмурно и морозы до −27°C.

В Сатке и Аше ожидается около −18°C и облачная погода с прояснениями. Ветер северо-восточный, слабый.

В Златоусте — ясно и −21°C.

В Карабаше будет −24°C. Осадков не предвидится. Почти без ветра.