Тигрята редкой породы родились в крымском сафари-парке

Малыши находятся в специальных яслях, где за ними ухаживают специалисты.

Послушать 00:00

Совсем недавно в крымском сафари-парке родились сразу четыре тигрёнка редкой породы — амурской. Сейчас уязвимые малыши находятся в специальных яслях, где за ними ухаживают специалисты: кормят и делают массажи животиков для лучшего пищеварения.

«Котят кормят восемь раз в сутки, а пищат они почти каждые два часа, потому что уже успевают проголодаться. Для питания создана специальная молочная смесь, которой обычно кормят до одного месяца, затем подрастающие тигрята переходят на мясо»,— рассказывают сотрудники сафари-парка.

Глаза у малышей ещё не открылись, но они уже по слуху и запаху отлично ориентируются в пространстве и точно знают, когда несут еду.

На данный момент по соседству с амурскими тигрятами находятся два белых львёнка: родители отказались от них, и о малышах также заботятся сотрудники сафари-парка.

«Иммунитет у них очень слабый, они не получили его с молоком матери, и любой посторонний контакт может стоить им жизни. Поэтому посетители яслей могут приходить сюда только в защитной одежде»,— добавляют в парке.

Ещё бы, ведь во всём мире амурских тигров осталось не более 500, а белых львов и того меньше. Поэтому первостепенная задача сотрудников сафари-парка — сохранить жизнь малышей редких пород и обеспечить им должный уход.