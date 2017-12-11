/ Глава МВД признал лучшим челябинский вытрезвитель

Высокий уровень демонстрирует персонал, качество услуг и условия содержания.

Челябинский вытрезвитель, открывшийся чуть меньше года назад, показал достойный уровень работы. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назвал его лучшим в стране во время своего рабочего визита. Похвалы удостоился персонал и условия содержания граждан, попавших в медучреждение.

«Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения» отличается и качеством предоставляемых услуг, и самим помещением, цивильным, с нормальными условиями содержания. С наступлением зимы работа в учреждении крайне важна. В месяц в центре обслуживается до 600 человек. Абсолютному большинству людей, я считаю, мы просто сохранили жизнь. Хорошее дело, если у нас на уровне государства распространятся такие центры, будут приняты нормативно-правовые акты, которые позволят решать проблемы с такими гражданами. — прокомментировал сайту «Первый областной» мэр Челябинска Евгений Тефтелев.



Напомним, челябинский вытрезвитель начал работу 9 января 2017 года, сразу после новогодних праздников. Он рассчитан на 35 койко-мест, граждане могут находиться в вытрезвителе от 3 до 24 часов. Граждан, доставленных в центр временного пребывания, размещают в палатах добровольно.