ТФОМС Челябинской области рассказал, как определить риск инсульта

Все пять обследований доступны во время бесплатной диспансеризации

Диспансеризация в поликлинике помогает выявить риск инсульта — сосудистой катастрофы, которая ведет к инвалидности и даже гибели пациентов. Какие анализы и обследования нельзя игнорировать, чтобы выявить риск инсульта на ранней стадии, во Всемирный день борьбы с инсультом, 29 октября, рассказали в пресс-службе ТФОМС Челябинской области.

«Ключевые факторы риска — артериальная гипертензия, атеросклероз, диабет и болезни сердца — можно и нужно держать под контролем. Помочь в этом могут всего пять обследований, которые доступны каждому в рамках диспансеризации», — отмечают в пресс-службе.

Электрокардиограмма (ЭКГ). Позволяет выявить скрытые сердечно-сосудистые заболевания. Например, мерцательную аритмию, которая значительно повышает риск образования тромбов и развития инсульта.

Анализ крови на общий холестерин. Повышенный уровень «плохого» холестерина ведет к атеросклерозу — основной причине сужения и закупорки сосудов. Особенно важный анализ для людей старше 40 лет.

Анализ крови на уровень глюкозы. Помогает своевременно диагностировать сахарный диабет — заболевание, которое разрушительно действует на сосуды всего организма, включая головной мозг.

Анализ на гликированный гемоглобин. Это «долгосрочный» показатель сахара в крови, который дает более полную картину обмена веществ. Исследование критически важно для тех, у кого есть лишний вес, наследственность по диабету или возраст старше 40 лет.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Ультразвуковое исследование главных сосудов шеи, питающих мозг. Позволяет «увидеть» атеросклеротические бляшки и выявить сужение артерии более чем на 50%, что является прямым предвестником инсульта. Назначается пациентам с высоким давлением, повышенным холестерином и избыточным весом.

Пройти эти обследования можно бесплатно по полису ОМС в рамках диспансеризации: ежегодно — для граждан старше 40 лет, и раз в три года — для лиц от 18 до 39 лет.