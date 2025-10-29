«Ключевые факторы риска — артериальная гипертензия, атеросклероз, диабет и болезни сердца — можно и нужно держать под контролем. Помочь в этом могут всего пять обследований, которые доступны каждому в рамках диспансеризации», — отмечают в пресс-службе.
Электрокардиограмма (ЭКГ). Позволяет выявить скрытые сердечно-сосудистые заболевания. Например, мерцательную аритмию, которая значительно повышает риск образования тромбов и развития инсульта.
Анализ крови на общий холестерин. Повышенный уровень «плохого» холестерина ведет к атеросклерозу — основной причине сужения и закупорки сосудов. Особенно важный анализ для людей старше 40 лет.
Анализ крови на уровень глюкозы. Помогает своевременно диагностировать сахарный диабет — заболевание, которое разрушительно действует на сосуды всего организма, включая головной мозг.
Анализ на гликированный гемоглобин. Это «долгосрочный» показатель сахара в крови, который дает более полную картину обмена веществ. Исследование критически важно для тех, у кого есть лишний вес, наследственность по диабету или возраст старше 40 лет.
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Ультразвуковое исследование главных сосудов шеи, питающих мозг. Позволяет «увидеть» атеросклеротические бляшки и выявить сужение артерии более чем на 50%, что является прямым предвестником инсульта. Назначается пациентам с высоким давлением, повышенным холестерином и избыточным весом.
Пройти эти обследования можно бесплатно по полису ОМС в рамках диспансеризации: ежегодно — для граждан старше 40 лет, и раз в три года — для лиц от 18 до 39 лет.