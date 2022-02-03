Тест: знаете ли вы, в честь кого названы улицы Челябинска?

Проверьте свои знания об истории областного центра

Блюхера и Доватора, Академика Королева и Скульптора Головницкого — мы каждый день проезжаем по челябинским улицам, но тех, в чью честь они названы, знают единицы. Наш новый тест пройдут без ошибок только те, кто действительно интересуется историей города. Зато остальные точно узнают что-то новое!