Мы уже делали для вас тест про современный сленг, а сегодня всё наоборот — вспомним слова, которые были в ходу у наших предков. Проверьте себя!
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