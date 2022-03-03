Тест: как хорошо вы знаете самые знаменитые цитаты о любви

В преддверии Международного женского дня предлагаем проверить уровень романтичности

Международный женский день — самое время проникнуться наступившей весной и вспомнить о нежности и романтике. Наш тест вам в этом поможет — мы собрали самые известные, трогательные и забавные цитаты о любви из фильмов и книг. От вас требуется только вспомнить или просто угадать название произведения.