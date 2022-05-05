В 2022 году мы отмечаем 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Символы Победы окружают нас в городской среде Челябинска, в нашем городе немало памятников. Предлагаем вам вспомнить самые знаковые.
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