В России активно обсуждают создание нового общероссийского движения детей и молодежи. Пионерия вернется? Увидим! Ну а пока предлагаем пройти тест к столетию пионерского движения.
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