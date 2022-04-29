В майские праздники самое время отправиться по красотам родного края. Наш тест не только проверит ваше знание самых живописных мест Южного Урала, но и вдохновит съездить хотя бы в одно из них и увидеть всё своими глазами.
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