Территорию челябинских кладбищ обработали от клещей на 80%

Акарицидная обработка погостов должна быть закончена в течение недели

В Челябинске завершается акарицидная обработка территории городских кладбищ от клещей. По поручению мэра Алексея Лошкина работа должна быть закончена до 29 апреля, к Радонице, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в администрации южноуральской столицы.

Кроме того, к родительскому дню, когда люди массово поедут на погосты, главы районов должны позаботиться об их транспортной доступности.



«Приближается родительский день. Я давал поручение привести кладбища в порядок, подъезды к ним — к 29-му числу все должно быть завершено. Также было комплексное поручение по наведению порядка на кладбищах, посмотреть по транспорту, где есть необходимость подвоза людей», — сказал глава города.

Поручение остается актуальным. Алексей Лошкин рекомендовал главам районов подключать к этой работе руководство кладбищ.