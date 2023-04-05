«Территория здоровья» в пятый раз открылась в Челябинской области

Ведущие специалисты Российской детской клинической больницы им. Н. И. Пирогова (РДКБ) в рамках благотворительного проекта ПАО «НОВАТЭК» «Территория здоровья», реализованного при партнерстве Ассоциации детских больниц России, в пятый раз приехали в Челябинскую область

Бригада врачей работала в Центре охраны материнства и детства Магнитогорска и на площадке Челябинской областной детской клинической больницы. В состав бригады вошли высококвалифицированные специалисты РДКБ. Их специализация определена исходя из потребностей региона: пульмонолог, сосудистый хирург, гастроэнтеролог, уролог-андролог.

В рамках работы выездной бригады помощь была оказана 82 детям, проведены 4 операции, 12 детей направлены на госпитализацию в Москву. Медики также провели врачебные консилиумы и научно-практическую конференцию для обмена опытом по сложным случаям заболеваний.





«Главная задача проекта — осмотр детей с неясными, сложными диагнозами. Московские врачи совместно с местными специалистами разбираются, что дальше делать: согласиться с поставленным диагнозом, добавить новые методы диагностики либо решить вопрос о госпитализации ребенка в РДКБ»,— отметил председатель правления Ассоциации детских больниц России, доктор медицинских наук Николай Ваганов.

«РДКБ — это новаторы в педиатрии, уникальные специалисты, которые имеют научные звания и являются прекрасными клиницистами, — обратила внимание начальник управления министерства здравоохранения Челябинской области Эльвира Домрачева. — Очень важно, что, помимо осмотра пациентов, происходит обмен опытом, тиражирование новых технологий».





«С врачами РДКБ у нас сложились многолетние добрые отношения. Здоровье наших детей — это здоровое будущее нашей страны, поэтому этот проект для компании чрезвычайно важен», — подчеркнул генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск», заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко.

Проект «Территория здоровья» приезжает в Челябинск и Магнитогорск уже пятый раз. За это время помощь была оказана более 550 маленьким пациентам, более 120 детей направлены на госпитализацию в РДКБ.





География проекта «Территория здоровья» охватывает регионы, где «НОВАТЭК» ведет свою деятельность. Помимо Челябинска и Магнитогорска в списке городов, которые принимают специалистов РДКБ, Мурманск, Кострома, Тюмень, Новый Уренгой и Тарко-Сале (ЯНАО), Петропавловск-Камчатский.

С начала реализации проекта более 3000 детей получили высококвалифицированную помощь врачей, более 650 детей направлены на госпитализацию в РДКБ и другие федеральные медицинские центры, проведено более 20 операций.