В Челябинске территории после ремонта теплосетей восстанавливают в короткие сроки

Перед началом работ благоустройство фиксируют на камеру

Лето — сезон замены изношенных теплосетей на новые. Такие работы всегда сопровождаются раскопками и нарушением благоустройства. Однако по правилам компания, которая проводит работы, обязана восстановить прежний облик участка. В компании «УСТЭК-Челябинск» рассказали, что эти работы они проводят в максимально сжатые сроки и с использованием новых современных материалов.

Сам процесс проходит следующим образом: перед началом работ специалисты фиксируют на камеру все, что расположено на участке, где необходимо заменить теплосети. Копать стараются по минимуму, чтобы как можно меньше нарушить благоустройство. После завершения работ на сетях специалисты сразу же приступают к восстановлению благоустройства: убирают мусор, укладывают асфальт, бордюрные камни, возвращают на место все, что находилось на участке до земляных работ.

«При восстановлении благоустройства компания использует новые и качественные материалы. Таким образом, в зоне проведения ремонта не только обновляется тепловая сеть, но и преображается внешний облик улицы, что благоприятно сказывается как на надежности теплоснабжения контура, так и на обновленном облике города», — рассказали в компании.

Если при раскопках приходится сносить деревья, то компания выплачивает городу компенсацию еще до начала работ. На эти деньги потом высаживают новые деревья.

Напомним, в этом году в Челябинске меняют почти шесть километров изношенных теплосетей на 25 участках. Большую часть работ завершат до конца лета, оставшуюся часть — в сентябре.