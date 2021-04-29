Терминал больше не нужен: челябинские магазины переходят на платежи по QR-коду

Сейчас принимать безналичную оплату без терминала может около 8 000 предпринимателей региона

Количество торговых точек в Челябинской области, подключивших сервис Сбера «Плати QR», за год выросло в четыре раза. Сейчас принимать безналичную оплату без терминала может около 8 000 предпринимателей региона.

Среди использующих услугу — кофейни, салоны красоты, магазины, автодилеры, аптеки, подключаются и крупные торговые сети. Максимальный оборот по «Плати QR» показывают такие сферы, как туризм, стройматериалы, товары для дома и ремонта, реализация и лизинг автомобилей, красота и здоровье.

Сервис приёма оплаты по QR-коду «Плати QR», запущенный в августе 2019 года, позволяет принимать безналичные бесконтактные платежи без использования банковского оборудования и подключения к электросети. Получить индивидуальный QR-код продавец может, заключив соответствующий договор с банком. Код можно интегрировать с кассой, вендинговым аппаратом, с сайтом либо распечатать и разместить на видном для клиентов месте.

«Оплачивать покупки благодаря сервисам Сбера стало ещё удобнее, что важно и для покупателей, и для бизнеса. Так, количество платежей через терминалы эквайринга по итогам первого квартала выросло на 16%. Мы призываем предпринимателей быть открытыми новому и предлагать своим покупателям разные способы оплаты, в том числе QR-коды. Такие сервисы увеличивают лояльность клиентов, а это особенно необходимо малому бизнесу», — рассказал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Чтобы покупателю воспользоваться сервисом «Плати QR», необходимо открыть мобильное приложение Сбербанк Онлайн и выбрать на главном экране — «Оплата по QR- или штрихкоду». Затем навести камеру телефона на QR-код — он считается автоматически, — после чего ввести сумму покупки и подтвердить оплату. В некоторых случаях сумму вводить не надо — она уже будет определена продавцом заранее. Индивидуальный QR-код продавец получает после заключения соответствующего договора с банком. Принимать оплату можно уже на следующий день после подключения услуги.