Термальный комплекс «Баден-Баден» под Челябинском возобновил работу после устранения нарушений

Прокуратура провела проверку после смерти 11‑летней девочки в джакузи

В Екульском районе по решению суда возобновил работу термальный комплекс «Баден-Баден». Об этом сообщили в администрации района.

Ранее было установлено, что на курорте отсутствовала документация на использование термальных бассейнов, по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях и по производственному контролю за качеством воды. Лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в плавательном крытом и в открытых термальных бассейнах № 1 и № 2, в частности по показателю «хлороформ».

«Нарушения устранены в кратчайшие сроки. Термы „Баден-Баден“ готовы принимать гостей. Обновлено и закуплено новое оборудование, в том числе шатры. А для маленьких посетителей открыта новая детская комната с аниматорами», — рассказали в администрации Еткульского района.

Напомним, днем 23 февраля в бассейне термального курорта в Еткульском районе обнаружили тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие и девочка не смогла выплыть на поверхность. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего»).