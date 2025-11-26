Терапия самых сильных: в Челябинске лошади помогают детям с ДЦП и ветеранам СВО

В центре иппотерапии занимаются верховой ездой и общаются с животными

В центре адаптивной верховой езды «Добрая лошадка» занимаются иппотерапией. Это уникальный метод лечения, основанный на верховой езде и общении с животным. Как лошади помогают детям и взрослым и становятся друзьями на всю жизнь, ИА «Первое областное» рассказала директор центра Ирина Морданева.

В конюшне пахнет сеном, и становится удивительно спокойно для суетливого утра понедельника. Практически все денники сейчас пустые, потому что лошади и кони гуляют. Только не спеша жует сено пепельный Перламутр, а из стойла напротив бурый Пегас любопытно высовывает нос, точно слушает эти человеческие разговоры и хочет в них поучаствовать.





У этих лошадей спокойствие заложено в воспитание, чтобы попасть в центр, они прошли строгий отбор. Всего «хвостатых терапевтов» здесь 19.

«Мы не берем жеребцов, у нас в основном кобылы или мерины. Нам нужны спокойные, уравновешенные лошади, потому что главный приоритет — безопасность детей», — поясняет директор центра Ирина Морданева.





К каждому животному здесь — особый поход. За их здоровьем тщательно следят: регулярные осмотры ветеринара, услуги коваля и даже стоматолога. От состояния лошади, особенно от ее копыт и спины, зависит качество терапии.

Кому это нужно?

Иппотерапия — это не просто катание верхом. Это сложная методика, которая помогает при самых разных диагнозах. Детям с ДЦП — чтобы укрепить мышцы, научиться держать равновесие и улучшить контроль над телом. Ребятам с расстройствами аутистического спектра — чтобы наладить коммуникацию с внешним миром, снизить тревожность и найти друга. Взрослым и детям с психоневрологическими заболеваниями — чтобы обрести уверенность в себе и развить социальные навыки.

«Мы работаем с 2005 года, и наше главное направление — это реабилитация детей и взрослых при помощи лошади. Сейчас мы немного расширили спектр: это и оздоровительная верховая езда, и занятия с психологом», — рассказывает основатель центра.





С недавних пор в центре начали помогать участникам спецоперации и их семьям. Если дети к лошадям тянутся, то суровых мужчин нужно еще попытаться уговорить довериться животному. По словам директора центра, главное — открыть душу.

«Лошади дарят безусловную любовь»

Главный инструмент в иппотерапии — это сам шаг лошади. Температура животного, его ритмичные движения создают уникальный эффект.

«Мы придаем огромное значение именно шагу лошади. Правильный, равномерный паттерн движения передается всаднику. Для ребенка с ДЦП это мощнейшая физиотерапия: тело учится двигаться правильно», — объясняет специалист.





Ветераны СВО с протезами при помощи верховой езды разрабатывают мышцы и связки, развивают вестибулярный аппарат. Во время занятия человек испытывает динамику ходьбы.

«За несколько занятий они выпрямляются, привыкают к своему росту, если, допустим, ездили какое-то время на коляске, становятся крепче», — отмечает Ирина Морданева.

Но терапия — это не только физика. Это и глубокий психологический эффект.

«Лошади дарят безусловную любовь. Им без разницы, на какой машине ты приехал и как выглядишь. Они считывают внутреннее состояние. Когда ты находишь „своего“ коня, возникает особая связь. Это как найти вторую половинку», — говорит директор центра.





А еще взаимодействие с лошадьми способствует выработке окситоцина и снижает уровень кортизола. Это, кстати, журналистам ИА «Первое областное» получилось ощутить на себе.

Место, где находят силы и друзей

Директор центра привела историю-пример, как иппотерпия помогла челябинцу Максиму. Он пришел в центр 20 лет назад 14-летним подростком с нарушением коммуникации — не мог подойти и заговорить с незнакомым человеком.

«Его задача была — научиться хотя бы объяснить в маршрутке, куда ему нужно, или купить хлеб в магазине», — вспоминает руководитель.

Максим начал заниматься с конем по имени Сема и сильно к нему прикипел. Запрос, с которым он пришел изначально, был выполнен. Сегодня он уже 35‑летний мужчина, который может сам доехать до центра, сходить в магазин и даже подменить конюха в выходные. Он научился ставить лошадям уколы и капельницы, а также с особой осторожностью подрезать копыта.





«Он может работать помощником ветеринара. Благодаря любви к лошади человек освоил несколько профессий. И это главный результат», — говорит наставница.

Признаться честно, здесь царит особая атмосфера, отвлеченная от городской суеты и каких-то мирских проблем. В небольшом конном центре неподалеку от Челябинска без громких слов и лишней суеты и происходит реабилитация. Шаг за шагом лошади помогают людям становиться сильнее, увереннее и счастливее.



