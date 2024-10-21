Терапевтическое отделение горбольницы № 1 в Коркино откроют до конца 2024 года

Капитальный ремонт выходит на финишную прямую

В Коркино заканчивают обновление здания терапевтического корпуса городской больницы № 1. За полтора года здесь укрепили фундамент, заменили внутренние инженерные сети, окна и входные двери. Что еще осталось обновить, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сейчас в корпусе идут наружные работы и чистовая отделка. Внутри клеят кафель и стеклообои под покраску, продолжают облицовку палат панелями из нержавеющей стали. Снаружи крепят фасадную плитку поверх дополнительной теплоизоляции.

«Проделана колоссальная работа, корпуса больницы заметно преображаются. К концу года ремонт терапии должен быть закончен», — отметила глава Коркино Наталья Лощинина.

После сильных летних дождей подвал больницы затопило, поэтому ремонт приостановили. Сейчас вода откачана, но бригады все еще сталкиваются с затоплениями колодцев, к которым будет подключен терапевтический корпус.

Также обновятся здания хирургии и травматологии. Уже построена новая входная группа со стороны приемного отделения, будет отремонтирован и центральный вход.