Теплый воздух с Атлантики повысит температуру до +4 на Южном Урале 28 ноября

И принесет небольшой снег на север региона

Погода в Челябинской области сохраняется нетипичной для конца ноября. В пятницу, 28‑го, воздух прогреется до +4 градусов. Осадков почти не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура опустится до −3...−5 градусов, днем — около нуля. Переменная облачность, сухо. Ветер ожидается слабым, преимущественно южного направления.

На севере области в пятницу местами пройдет небольшой снег, на остальной территории — без осадков. Ночью похолодает до −2...−7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −1...+4. Ветер преимущественно южный, 3—8 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 11 метров в секунду.