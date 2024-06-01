Теплый и солнечный день обещают жителям Челябинской области 2 июня

Ветра почти не будет

Второй день лета порадует жителей Челябинской области теплом до +27 градусов и отсутствием осадков. Сильный ветер стихнет, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +5...+7 градусов. Днем воздух прогреется до +23...+25 градусов. Преимущественно ясно. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В горах Челябинской области предстоящей ночью похолодает до +1 градуса, на остальной территории — от +4 до +9 градусов. Днем ожидается жара до +22...+27 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду.