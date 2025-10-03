Теплыми и спокойными ожидаются первые выходные октября в Челябинской области

При этом ночью сохраняется небольшой минус

В предстоящие выходные, 4 и 5 октября, в Челябинской области установится идеальная погода для отдыха на природе: ветер стихнет, осадков не будет, а температура может подняться до +15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Стабильный характер погоды в выходные, а также на следующей неделе будет связан с влиянием обширного антициклона, который в течение ближайших дней с европейской территории России пройдет через Челябинскую область на север Казахстана»,— уточнили синоптики.

В Челябинске в ночь на субботу градусники покажут максимум +3 градуса, днем воздух прогреется до +12 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до −1, а днем потеплеет до +13. Переменная облачность, без дождей. Ветер ожидается слабым и сменит направление с северо-западного на юго-западное.

По области в субботу ночью местами еще будет холодно — до −8 градусов. В воскресенье в ночные часы чуть выше — от −2 до +3. Днем тепло — от +10 до +15 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 3—8 метров в секунду.