Теплым и солнечным выдастся в Челябинской области воскресенье, 13 апреля

Ветер немного усилится

Сегодня, 13 апреля, в Челябинской области в ряде городов ожидается тепло до +10...+15 градусов и солнце. Лишь местами температура сохранится на уровне климатической нормы и пройдут дожди со снегом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +13°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер преимущественно западного направления, около 7 метров в секунду.

В Магнитогорске градусники покажут +12°С. Солнечно. Ветер западный, 8 метров в секунду.

В Миассе ожидается около +9°С и ясная погода. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте, Снежинске и Карабаше достигнут +6°С. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В Бакале — до +4°С и облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западного направления, 7 метров в секунду.

Жителям Троицка и Южноуральска достанутся облачная погода с прояснениями и 13°С тепла. Ветер западный, до 8 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от +10 до +15°С, в горных районах ожидается до +6°С. Переменная облачность, в горах синоптики прогнозируют небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.