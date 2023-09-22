Теплые выходные без осадков прогнозируют в Челябинской области

В субботу утром возможен туман

В последние сентябрьские выходные, 23 и 24 сентября, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду до +23 градусов. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этой ночью в регионе будет от +6 до +11°C, в горах и низинах столбики термометров опустятся до +1°C, местами похолодает до −2°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, в горах ожидается туман. Ветер северный, северо-западный 4—9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Днем потеплеет до плюс 17—22 градусов Цельсия. В области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу также пройдет слабый дождь. Температура воздуха установится в пределах от +8 до +10°C, днем синоптики прогнозируют +20°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4—9 метров в секунду.

В воскресенье, 24 сентября, в Челябинской области погода порадует теплом и отсутствием осадков. В ночные часы ожидается от +4 до +9°C, днем — от +18 до +23°C. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 24 сентября погода будет преимущественно солнечной, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +9°C, дневной прогрев составит +23°C. Ветер западного направления 3—8 метров в секунду.