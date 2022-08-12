Теплые выходные без осадков ожидают в Челябинской области

Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 градусов

В эти выходные, 13 и 14 августа, в Челябинской области ожидается теплая погода без осадков. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе температура воздуха составит от +10 до +15 °C, в горах и низинах столбики термометров покажут около +6 °C. Днем потеплеет до +25, +30 °C, в горах будет немного прохладнее — до +20 °C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют. В ночные часы температура воздуха опустится до +12, +14 °C, днем будет теплее — до +27 °C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 14 августа, в Челябинской области синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 °C, в горах и низинах похолодает до +5 °C. Днем воздух прогреется от +22 до +27 °C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на воскресенье будет от +11 до +13 °C, днем потеплеет до +25 °C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.