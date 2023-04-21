Теплые и дождливые выходные прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах прогремят грозы

Эти выходные, 22 и 23 апреля, в Челябинской области ожидаются дождливыми. В субботу синоптики областного Гидрометеоцентра обещают сильный ветер, к воскресенью он стихнет. Дни будут теплыми.

В ночь на субботу в регионе местами пройдут небольшие дожди, в горах — до умеренных, в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха составит около +1…+6 градусов, в низинах похолодает до −6°C. Днем столбики термометров поднимутся до 11—16 градусов со знаком плюс, в горах и низинах будет около +7°C. Облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют около +6°C, днем — до 11—13 градусов с положительным значением. Облачно с прояснением, дождь. Ветер южного направления 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области в воскресенье, 23 апреля, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и потеплеет до +18°C, местами температура остановится на отметке +13°C. В ночные часы будет от +1 до +6°C. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В столице Южного Урала также ожидается небольшой дождь. Ночью обещают от +3 до +5°C, днем потеплеет до +15°C. Ветер западной четверти 4—9 метров в секунду.