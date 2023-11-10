Теплые и дождливые выходные ожидаются в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Предстоящие выходные, 11 и 12 ноября, в Челябинской области ожидаются дождливыми. Температура воздуха сохранится плюсовой, а ветер — слабым. Подробнее рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу в регионе пройдут умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Столбики термометров будут варьироваться от 0 до +5°C. Днем картина не изменится: небольшие, местами умеренные дожди и от +2 до +7°C. В отдельных районах возможны гололедные явления. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 3—8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске синоптики также обещают дождь как в ночные, так и в дневные часы. Температура соответственно от +1 до +3°C и от +3 до +5°C. Ветер южного направления с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 12 ноября, в Челябинской области местами продолжит идти дождь, в целом ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит от −2 до +3°C, днем поднимется до плюс 1—6 градусов. Ветер северной четверти 3—8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 12 ноября прогнозируют слабый дождь. В ночные часы столбики термометров покажут около +3°C, днем прибавят градус тепла. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.