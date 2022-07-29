Теплые и дождливые выходные обещают жителям Челябинской области

В отдельных районах пройдут грозы

В эти выходные, 30 и 31 июля, в Челябинской области прогнозируют повышение температуры до +28°C. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди с грозами.

В ночь на субботу в регионе столбики термометров покажут от +9 до +14°C, в горах и низинах похолодает до +4°C. Днем воздух прогреется от +22 до +27°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске 30 июля в ночные часы температура воздуха составит от +12 до +14°C, днем потеплеет до +26°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснением, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью столбики термометров покажут около +10, +15°C, днем температура поднимется до +28°C. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в столице Южного Урала ожидается от +13 до +15°C, днем воздух прогреется до +26°C. Переменная облачность, кратковременные дожди с грозами. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.