Теплую и ветреную погоду прогнозируют в Челябинской области

Осадков не ожидается

Сегодня, 20 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +23 градусов. Погода будет ветреной и преимущественно солнечной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +7°C, днем столбики термометров поднимутся до +23°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. В утренние часы будет около +7°C, местами ниже. Днем потеплеет до +18…+23 градусов Цельсия. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.