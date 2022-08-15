Теплую погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 15 августа, в Челябинской области ожидается до +26°С. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром в Челябинске прогнозируют около +11°С, днем столбики термометров поднимутся до +22, +24°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, осадков не обещают. В утренние часы температура воздуха составит около +12°С, днем потеплеет до +21, +26°С. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.