Теплую погоду без осадков обещают жителям Челябинской области

В отдельных районах ожидается порывистый ветер

Сегодня, 3 августа, в Челябинской области потеплеет до +27°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +12°C, днем столбики термометров поднимутся до +24, +26°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около +14°C, днем потеплеет до +27°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами усиление ветра до 12 метров в секунду.