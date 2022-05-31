Теплую погоду без осадков обещают в Челябинской области

При этом в регионе будет ветрено

В среду, 1 июня, в Челябинской области потеплеет до +23°C. При этом погода будет ветреной. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров достигнут от +5 до +10°C, в горах и низинах будет холоднее — до +1°C. Днем воздух прогреется от +18 до +23°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала также ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +9°C, днем потеплеет от +19 до +21°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.