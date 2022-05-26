Теплую погоду без осадков обещают в Челябинской области

При этом в регионе будет ветрено

В пятницу, 27 мая, в Челябинской области прогнозируют теплую и ветреную погоду. Дожди синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этой ночью в регионе температура воздуха составит от +3 до +8°C, в горах и низинах похолодает до 0°C. Днем столбики термометров достигнут от +16 до +21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +6 до +8°C, днем потеплеет от +17 до +19°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.