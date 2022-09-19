Теплую и солнечную погоду прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах региона возможен порывистый ветер

Во вторник, 20 сентября, в Челябинской области ожидается жаркая погода. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В ночь на вторник температура воздуха в регионе составит от +8 до +13 °C, в низинах похолодает до +3 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +23, +28°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается от +11 до +13 °C, днем потеплеет до +25, +27 °C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.