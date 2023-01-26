Теплую и снежную погоду обещают синоптики в Челябинской области

В регионе будет ветрено

Сегодня, 26 января, в Челябинской области прогнозируют потепление до −1 градуса. В отдельных районах региона пройдет небольшой снег, в Челябинске осадков не будет. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет ветреной.

Утром в Челябинске ожидается около −13°C, днем воздух прогреется до −2°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики обещают переменную облачность, местами осадки в виде слабого снега. В утренние часы температура воздуха будет около −12°C, местами ниже. Днем столбики термометров поднимутся до минус 1—6 градусов Цельсия, в низинах прогнозируют похолодание до −11°C. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.