Теплую спокойную погоду прогнозируют в Челябинской области 18 октября

Местами температура поднимется выше +10 градусов

В пятницу, 18 октября, в Челябинской области может потеплеть до +12 градусов. Ночью сохраняются минусовые температуры. Осадков и сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему не обещают.

«На фоне повышенного атмосферного давления сохраняется спокойная погода с большим суточным ходом температур воздуха», — рассказали синоптики.

Ночные показания термометров в Челябинске достигнут −4°C, днем воздух прогреется до +9°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в ночные часы установится в пределах от −2 до −7°C, в низинах опустится до −12°C. Днем градусники покажут от +7 до +12°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Утром на отдельных участках дорог гололед. Ветер также неустойчивый, слабый.