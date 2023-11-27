Теплую погоду со слабым ветром обещают жителям Челябинской области

Осадков почти не будет

Сегодня, 27 ноября, в Челябинской области прогнозируют теплый день без осадков. Слабый снег возможен в отдельных районах. Ветер будет слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске ожидается около −3°С, днем — до 0°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, восточный 3 — 8 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в утренние часы составит около −1°С, местами ниже. Возможны туман и слабая изморозь. Днем потеплеет до +2°С, местами будет чуть выше и ниже этого значения. Большинство жителей региона погода порадует отсутствием осадков. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.

При этом синоптики призвали южноуральцев быть осторожными из-за гололеда.