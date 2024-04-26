Теплую погоду со слабым ветром обещают жителям Челябинской области

Дожди прекратятся

Сегодня, 26 апреля, в Челябинской области будет значительно теплее, чем в предыдущие дни. Сильный ветер ослабнет, осадки прекратятся, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске столбики термометров утром поднимутся до +4°C, днем отметка на градуснике приблизится к +14°C. День выдастся без осадков. Ветер восточный с переходом на южный 2—7 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха установится в пределах от +12 до +17°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-восточный до двух метров в секунду.

Жителям Миасса обещают переменную облачность, к вечеру небо затянется, но осадков не ожидается. Градусники покажут от +9 до +15°C. Ветер южный до трех метров в секунду.

В Златоусте показания термометров достигнут +11...+15 градусов. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер преимущественно юго-восточного направления до трех метров в секунду.

В Карабаше день выдастся без осадков. В городе потеплеет до +8...+14 градусов. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Верхнеуральске поднимется до +12...+17 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер южного направления до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха в утренние часы составит около +5°C. Днем потеплеет до +11...+16 градусов Цельсия. В западных районах ожидается повышение температуры до +20°C. Облачно с прояснением, осадков быть не должно. Ветер преимущественно восточного направления с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.