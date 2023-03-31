Теплую погоду со штормовым ветром обещают жителям Челябинской области

Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду

Сегодня, 31 марта, в Челябинской области прогнозируют преимущественно переменную облачность и сильный ветер. День будет теплым: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +10 градусов.

В Челябинске в утренние часы будет около −4°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +6 до +8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинской области утром температура воздуха составит около −2°C, местами ниже. Днем ожидается до плюс 5—10 градусов Цельсия, в низинах — около +2°C. Переменная облачность, в южных районах региона пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер восточного направления 7—12 метров в секунду, местами порывы от 14 до 19 метров в секунду.