Теплую погоду с порывистым ветром прогнозируют в Челябинской области

Местами возможны туманы

Сегодня, 3 марта, в Челябинской области может потеплеть до +3 градусов. Местами сохранится минусовая температура. День будет преимущественно пасмурным и ветреным, сообщается на популярных погодных сервисах и в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске днем сегодня будет облачно. Температура воздуха может подняться до +2 градусов. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

До +2 градусов потеплеет и в Магнитогорске. Днем облачно с прояснениями, к вечеру прояснится. Ветер западный до 3,4 метра в секунду.

В Миассе температура воздуха поднимется до 0...−2 градусов. День будет пасмурным. Ветер западного направления до 5,5 метра в секунду.

В Златоусте синоптики обещают −3...−4 и небольшой снег. Ветер западный до 6,5 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее также прогнозируют небольшой минус. День будет пасмурным, без осадков. Ветрено.

На большей части территории региона градусники покажут от −2 до +3 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром местами туманы. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.