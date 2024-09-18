Теплую погоду с небольшими дождями прогнозируют в Челябинской области 19 сентября

В столице региона осадков не будет

В четверг, 19 сентября, в Челябинской области сохранится теплая погода: температура вновь поднимется до +22°C. Местами будет чуть прохладнее и могут пройти дожди. Ветер по-прежнему будет слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду на Южном Урале продолжает определять область повышенного давления, но ложбина арктического циклона постепенно опускается с севера к границам Челябинской области, и уже в дневные часы с приближением атмосферного фронта местами ожидаются дожди», — рассказали синоптики.

Температура воздуха в Челябинске предстоящей ночью составит около +6°C, днем потеплеет до +20…+22°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в ночные часы будут варьироваться от +4 до +9°C, в горах и низинах отметка на градуснике упадет до −3°C. Днем воздух прогреется от +17 до +22°C. Переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.