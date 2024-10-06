Теплую погоду с небольшими дождями обещают синоптики в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 6 октября, в Челябинской области воздух может прогреться до +19°C. День будет пасмурным, местами пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха составит около +14°C. День пройдет без осадков. Ветер преимущественно западного направления до девяти метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске выдастся облачная погода. В городе потеплеет до +16°C. Ветер северо-западный до пяти метров в секунду.

В Миассе ожидается около +13°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к вечеру. Ветер западного направления до шести метров в секунду.

В Сатке воздух прогреется до +10...+11°C. Небольшой дождь, во второй половине дня пасмурно. Ветер западный около четырех метров в секунду.

Показания термометров в Бредах достигнут +15...+18°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь пройдет только с утра. Ветер западный шесть метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от +14 до +19°C, в горах синоптики обещают до +10°C. Облачно с прояснениями, локально вероятны небольшие дожди. Ветер западной четверти до девяти метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.