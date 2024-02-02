Теплую погоду с метелями прогнозируют в Челябинской области в выходные

В субботу ветер усилится

В первые выходные февраля в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду, местами пройдет существенный снег. В субботу, 3 февраля, синоптики обещают порывистый ветер. День выдастся теплым. В воскресенье, 4 февраля, температура немного опустится. Подробнее о погоде — в материале ИА «Первое областное».

В ночь на субботу температура воздуха в Челябинске, по данным популярных погодных сервисов, составит около −12 градусов. Днем ожидается от −7 до −9°C. Пасмурно, слабый снег. Ветер юго-восточный до 3,1 метра в секунду.

В воскресенье, 4 февраля, в столице Южного Урала в утренние часы пройдет кратковременный снегопад, днем возможен небольшой снег. Ближе к вечеру осадки прекратятся. Столбики термометров приблизятся к отметке −5°C. Ветер преимущественно юго-западного направления до 3,4 метра в секунду.

В Челябинской области 3 февраля синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. Возможны слабые метели. На дорогах гололедица от наката. Градусник в ночные часы покажет от −10 до −15°C, при прояснении похолодает до −20°C. На юге региона будет около −6°C. Днем обещают от −1 до −6 градусов, в горах и низинах будет около −9 градусов. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в северной половине области пройдет умеренный снег, в отдельных районах осадки будут слабыми. Температура воздуха опустится до −9…−14 градусов. Днем столбики термометров установятся в пределах от −4 до −9°C, на крайнем юге потеплеет до −1°C. Небольшой снег. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.