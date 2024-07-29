Теплую погоду с кратковременными дождями обещают в Челябинской области 30 июля

Местами могут прогреметь грозы

Во вторник, 30 июля, воздух в Челябинской области прогреется до +25 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди как в ночные, так и в дневные часы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

«Через территорию Челябинской области будет перемещаться теплый фронт, который в ночные часы проявится локальными дождями ливневого характера и грозами, также при высокой влажности в отдельных районах ожидаются туманы. Дневной прогрев будет более интенсивный»,— рассказали синоптики.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске опустится до +11°C. Возможен небольшой дождь. Днем потеплеет до +23°C. Переменная облачность, также вероятен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный, от трех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы столбики термометров покажут от +9 до +14°C. Утром местами туман. Днем отметка на градуснике поднимется до +20...+25 градусов Цельсия. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно западного направления от трех до восьми метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.