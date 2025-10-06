Теплую погоду при слабом ветре обеспечит антициклон в Челябинской области 6 октября

Легкая, а местами существенная облачность сохраняется

Сегодня, 6 октября, в Челябинской области утром будет прохладно из-за ночных нулевых температур и даже заморозков, а днем потеплеет до +16°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +14°С. Осадков не предвидится. Ветер южный, слабый.

В Магнитогорске будет пасмурно, но тепло: столбики термометров достигнут +15°С. Штиль.

На юге Челябинской области солнца также будет мало. Воздух прогреется до 15—16°С. Ветер юго-восточный, слабый.

В Верхнем Уфалее, Озерске и Снежинске градусники покажут 11°С со знаком плюс. Облачно, без осадков.

В целом в регионе ожидается от +11 до +16°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.