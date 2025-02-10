Теплую погоду и умеренный ветер прогнозируют в Челябинской области 11 февраля

Снега не прибавится

Во вторник, 11 февраля, в Челябинской области существенных изменений в погоде не предвидится: на большей части территории будет тепло и солнечно. Правда, ветер немного усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут от −7 до −9°C, днем — от −1 до −3°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 5—10 метров в секунду.

По области предстоящей ночью похолодает до −7...−12°C, в низинах температура упадет до −18°C. Днем воздух прогреется до −3...+2°C, в горах чуть прохладнее — до −7°C. Переменная облачность, снега не будет. Утром местами туманы и изморозь. На дорогах из-за резких перепадов температур сохраняется гололед. Ветер западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.