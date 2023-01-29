Теплую погоду и небольшой снег обещают синоптики в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 29 января, в Челябинской области будет преимущественно солнечно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут около −5°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В регионе днем температура воздуха составит минус 4 — 9 градусов. Ожидается переменная облачность, в горных районах местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет до −7°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду.